На озброєнні України є 5 бригад винищувачів, - Ігнат

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Київ".

Так він прокоментував передачу Польщею винищувачів МіГ-29.

"Це історичний крок - передача Україні таких видів озброєння, як винищувальна авіація. Ми маємо 3 бригади таких літаків сьогодні. Загалом же в нас 5 бригад винищувачів: 2 бригади СУ-27 та 3 - МіГ-29", - сказав речник.

Ігнат також зазначив, що передача Польщею літаків - це перший крок, який має призвести й до надання більш сучасної техніки.

"Це старі радянські винищувачі МіГ-29, які й морально, і фізично застаріли. Безумовно, перший крок передачі такого типу озброєння це знак для інших, що треба робити й другий крок. Це має бути надання нових сучасних літаків", - заявив Ігнат.