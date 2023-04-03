На озброєнні України є 5 бригад винищувачів, - Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі на озброєнні України є 5 бригад винищувачів - 2 бригади СУ-27 та 3 - МіГ-29
Про це він сказав у ефірі телеканалу "Київ".
Так він прокоментував передачу Польщею винищувачів МіГ-29.
"Це історичний крок - передача Україні таких видів озброєння, як винищувальна авіація. Ми маємо 3 бригади таких літаків сьогодні. Загалом же в нас 5 бригад винищувачів: 2 бригади СУ-27 та 3 - МіГ-29", - сказав речник.
Ігнат також зазначив, що передача Польщею літаків - це перший крок, який має призвести й до надання більш сучасної техніки.
"Це старі радянські винищувачі МіГ-29, які й морально, і фізично застаріли. Безумовно, перший крок передачі такого типу озброєння це знак для інших, що треба робити й другий крок. Це має бути надання нових сучасних літаків", - заявив Ігнат.
- 3 квітня до України прибуло кілька радянських багатоцільових винищувачів МіГ-29, які передала Польща.
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