У Дуди заявили про прибуття до України кількох польських винищувачів МіГ-29
До України прибуло кілька радянських багатоцільових винищувачів МіГ-29, які передала Польща
Про це заявив представник польського президента Марчін Пшидач, передає RMF FM.
"За моєю інформацією, цей процес уже завершено, тобто передача цієї першої частини. Звичайно, будуть розмови про можливу подальшу підтримку", - сказав він.
Утім, скільки саме МіГів прибуло, представник Дуди не уточнив.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчим часом Україна отримає чотири винищувачі.
- У Польщі також заявляли, що не передаватимуть Україні всі свої винищувачі МіГ-29.
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