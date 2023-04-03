Про це заявив представник польського президента Марчін Пшидач, передає RMF FM.

"За моєю інформацією, цей процес уже завершено, тобто передача цієї першої частини. Звичайно, будуть розмови про можливу подальшу підтримку", - сказав він.

Утім, скільки саме МіГів прибуло, представник Дуди не уточнив.