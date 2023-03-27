Польща заявила, що не передаватиме Україні всі свої МіГ-29

Про це 27 березня заявив заступник міністра закордонних справ республіки Павел Яблонський.

"Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною. Я не думаю, що ми збираємося все це віддавати. Звісно, ​​не однією партією", - сказав дипломат.