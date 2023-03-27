Польща заявила, що не передаватиме Україні всі свої МіГ-29
Офіційна Варшава не планує віддавати Україні всі свої багатоцільові радянські винищувачі МіГ-29
Про це 27 березня заявив заступник міністра закордонних справ республіки Павел Яблонський.
"Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною. Я не думаю, що ми збираємося все це віддавати. Звісно, не однією партією", - сказав дипломат.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчим часом Україна отримає чотири винищувачі.
- До України прямують чотири винищувачі МіГ-29, які передала Словаччина.
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