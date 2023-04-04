Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На південному фронті ворог іде в глуху оборону для прикриття свого відступу, - військовий експерт Світан
Ексклюзив

На південному фронті ворог іде в глуху оборону для прикриття свого відступу, - військовий експерт Світан

4 квітня, 2023 вiвторок
19:00
війна з Росією Протитанкові укріплення біля міста Гірське

Військовий льотчик-інструктор, полковник Збройних Сил України в запасі, військовий експерт Роман Світан вважає, що прориву оборони ЗСУ та наступу з боку ворога на південному фронті не відбудеться

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник іде в глуху оборону та намагається розосередитись. Оборона у шаховому порядку будується для прикриття відходу, окупанти планують відступ. З півночі на південь ворог проводить деякі оборонні заходи. Росіяни вже бачать загальні контури наших наступальних дій та імовірну лінію фронту. Тому на південному фронті однозначно ніяких наступальних дій з боку ворога не відбудеться", - підкреслив Світан.

За словами військового експерта, на Донецькому та Луганському фронтах у ворога залишилося бойового запалу ще на кілька тижнів.

"У противника ще залишилася певна кількість сил та техніки на східному фронті. Під кінець місяця росіяни все використають, а далі увійдуть у глуху оборону. Противник утримуватиме наші контрнаступальні дії за напрямками, які будуть визначені нашим Генштабом", - зазначив Світан.

  • Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни складають списки добровольців, які готові "евакуюватися" до Криму чи у РФ, першими вивозитимуть жінок та дітей.
  • Російські окупанти-терористи планують ліквідувати зрадників України під час відступу з Василівки, що на Запоріжжі
Відео
Новини
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Петро Порошенко
2 квітня, 2023 неділя
"Таємна зброя": військові прокоментували мобільні лазні, які привіз Порошенко з волонтерами
3 квітня, 2023 понедiлок
На озброєнні України є 5 бригад винищувачів, - Ігнат
байден
4 квітня, 2023 вiвторок
"Не буде так погано, як ви думаєте": Байден про рішення країн-членів ОПЕК+ скоротити видобуток нафти
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.9
    Купівля 36.9
    Продаж 37.83
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 квітня
20:22
Ексклюзив
евакуація
Барабаш: в Авдіївці залишається 5 дітей, батьків їхніх в очі називаю вбивцями
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Кого насправді вразив ПТСР?
19:52
Чехія прийняла близько 500 тис. українських біженців від початку повномасштабної війни, – тимчасово повірений Усатий
19:42
Президент Чорногорії Яков Мілатовіч
"На 100% підтримую зовнішню політику ЄС щодо РФ": Новообраний президент Чорногорії Мілатович
19:26
Кабмін
Кабмін провів кадрові ротації в міністерствах
19:08
Російські винищувачі завдали авіаудару по Чернігівщині: загорівся приватний будинок
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 405-ї доби війни: великі втрати росіян біля Бахмуту та заборона УПЦ МП на Хмельниччині
18:56
окупанти орки
Окупанти під виглядом комунальних перевірок заселяють військових у помешкання, які тимчасово покинули власники, — Генштаб
18:49
Пентагон
США оголосили про новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд для України
18:41
Грузія ЄС
"Грузія перебуває на роздоріжжі": співдоповідачі ПАРЄ про перспективи інтеграції країни у ЄС
18:40
Кордон з БІлоруссю
Український уряд припинив дію угоди з Білоруссю про співпрацю у туризмі
18:32
Ексклюзив
Еспресо
Якщо влада визнає помилку, ми дізнаємося, коли Еспресо повернуть в цифровий ефір, - головна редакторка каналу Равва
18:25
санкції проти Росії
Литва пропонує ввести проти Росатому санкції, які міститимуть винятки для Угорщини, - Reuters
18:23
мер Мелітополя
На Запоріжжі російські окупанти мінують поля, - мер Мелітополя
18:12
Ексклюзив
Ярослав Железняк
АРМА треба ліквідовувати, - нардеп Железняк
18:08
Генасамблея ООН
Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей із тимчасово окупованих територій України
18:08
Зґвалтування
По черзі ґвалтували жительку Харківщини: СБУ зібрала докази воєнного злочину трьох військових РФ
18:00
OPINION
Олексій Панич
Як виглядає титул "міста-герої" на тлі декомунізації
17:57
путін лукашенко
Лукашенко здійснить дводенний робочий візит у РФ
17:57
хакер
"Проводжаємо в НАТО": російські хакери заявили, що вони відповідальні за кібератаку на парламент Фінляндії
17:38
повістка
Пропаганда РФ активізувала поширення фейків про повістки та призов в Україні, - Маляр
17:33
Джозеф Байден
Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції
17:30
Вступ України до НАТО й нарощення виробництва боєприпасів для успішного контрнаступу: Кулеба зустрівся зі Столтенбергом у Брюсселі
17:29
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви закликав НАТО серйозно поставитися до ядерної загрози в Білорусі
17:24
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:14
на фото Володимир Зеленський і Саулі Нііністьо
"Сподіваємося, що Вільнюський саміт наблизить Україну до вступу в Альянс": Зеленський привітав Фінляндію з членством у НАТО
17:05
Український фільм "Мавка. Лісова пісня" став лідером переглядів у Франції
16:57
Армія РФ обстріляла з "градів" Українськ на Донеччині: пошкоджено житлові будинки
16:51
аерозольні гранати К-51
РФ знову застосувала хімічну зброю на Донеччині
16:47
Через руйнування шлюзу на ставку в Краматорську підтоплено близько 260 житлових будинків
16:46
Білорусь-росія навчання
На території Білорусі на навчаннях перебувають понад 4 тис. військових РФ, – ДПСУ
16:39
Ексклюзив
САУ Caesar
Захід зрозумів, що артилерія повернула собі статус "бога війни" - маховик галузі розкручується, - головред Defense Express Катков
16:38
До 12 років за ґратами світить колаборантам, які очолювали Снігурівку під час тимчасової окупації
16:33
На Житомирщині прикордонники спіймали російського агента
16:29
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
В Енергодарі окупанти викрадають співробітників ЗАЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, – ЦНС
16:23
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
У найближчі тижні ЗСУ почнуть випалювати російські тили, - військовий експерт Світан
16:22
Крим
У тимчасово окупованому Криму затримали пенсіонерку за проукраїнські написи на паркані
16:15
На Херсонщині виявили тіла трьох людей, які загинули внаслідок обстрілів восени минулого року
16:11
Іран
У США обговорюють імовірність послаблення санкцій проти Ірану в обмін на замороження ядерної програми, - Axios
16:04
Китай
Китай заявив про готовність взаємодіяти з ЄС задля політичного врегулювання "кризи в Україні"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV