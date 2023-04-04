Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник іде в глуху оборону та намагається розосередитись. Оборона у шаховому порядку будується для прикриття відходу, окупанти планують відступ. З півночі на південь ворог проводить деякі оборонні заходи. Росіяни вже бачать загальні контури наших наступальних дій та імовірну лінію фронту. Тому на південному фронті однозначно ніяких наступальних дій з боку ворога не відбудеться", - підкреслив Світан.

За словами військового експерта, на Донецькому та Луганському фронтах у ворога залишилося бойового запалу ще на кілька тижнів.

"У противника ще залишилася певна кількість сил та техніки на східному фронті. Під кінець місяця росіяни все використають, а далі увійдуть у глуху оборону. Противник утримуватиме наші контрнаступальні дії за напрямками, які будуть визначені нашим Генштабом", - зазначив Світан.