На південному фронті ворог іде в глуху оборону для прикриття свого відступу, - військовий експерт Світан
Військовий льотчик-інструктор, полковник Збройних Сил України в запасі, військовий експерт Роман Світан вважає, що прориву оборони ЗСУ та наступу з боку ворога на південному фронті не відбудеться
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Противник іде в глуху оборону та намагається розосередитись. Оборона у шаховому порядку будується для прикриття відходу, окупанти планують відступ. З півночі на південь ворог проводить деякі оборонні заходи. Росіяни вже бачать загальні контури наших наступальних дій та імовірну лінію фронту. Тому на південному фронті однозначно ніяких наступальних дій з боку ворога не відбудеться", - підкреслив Світан.
За словами військового експерта, на Донецькому та Луганському фронтах у ворога залишилося бойового запалу ще на кілька тижнів.
"У противника ще залишилася певна кількість сил та техніки на східному фронті. Під кінець місяця росіяни все використають, а далі увійдуть у глуху оборону. Противник утримуватиме наші контрнаступальні дії за напрямками, які будуть визначені нашим Генштабом", - зазначив Світан.
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