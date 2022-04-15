На Півдні Росія намагається провести фортифікаційне обладнання позицій: поповнює запаси техніки, боєприпасів і палива, - Генштаб
На Південнобузькому напрямку російський агресор проводить фортифікаційне обладнання позицій, зокрема поповнює запаси техніки, боєприпасів і палива
Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.
"На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів", - йдеться у звіті Генштабу.
На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.
На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має. На Донбасі за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.
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