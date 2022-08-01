На Півдні України окупанти готуються до наступу, - депутат Запорізької облради Лишенко

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді, інформація щодо перекидання росіянами техніки та особового складу на Південь України підтверджується. Зʼявляється нова техніка, якої раніше на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей не було. Наприклад, росіяни вже перекидають РСЗВ ТОС-1А "Солнцепек". Тобто спостерігаються очевидні ознаки підготовки до наступу", - розповів Лишенко.

Депутат Запорізької облради додав, що окупанти знімають з віддалених ділянок фронту та перекидають свої підрозділи на лінію зіткнення.

"Росіяни знімають свої військові підрозділи з Бердянська та Чернігівки й перекидають їх ближче до лінії фронту. Окупанти постійно завдають ударів по селах, які знаходяться на лінії розмежування. Фактично сьогодні ворог продовжує артилерією знищувати населені пункти, які знаходяться на шляху до Запоріжжя", - додав він.

1 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни здійснюють перегрупування військ на Запорізькому напрямку.

1 серпня у міноборони Великої Британії повідомили, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.

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