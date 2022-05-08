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На Півдні ЗСУ за добу знищили 80 окупантів і 10 одиниць техніки РФ: уражено 120 цілей противника

8 травня, 2022 неділя
02:58
війна з Росією

За добу 7 травня українські військові на Півдні знищили 80 окупантів і 10 одиниць техніки РФ, а також нанесли ураження понад 120 цілей противника

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"Нашими силами оборони нанесено ураження понад 120 цілей противника. Загальні ж втрати окупантів за цю добу складають 80 рашистів та 10 одиниць техніки: катерний склад, зенітно-ракетний комплекс "Тор", збитий ранком над Одещиною ударний безпілотник-розвідник "Форпост", бойову машину десанту та 3 гаубиці. А в районі Станіслава, на Херсонщині, ворога позбавлено ще й складу боєприпасів", - йдеться у звіті ЗСУ.

Протягом дня ворог на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях активності не проявляв. Однак, артилерійські й мінометні обстріли, а також ракетні удари не припинялися.

Протягом доби по Миколаївській області випущено 4 крилатих ракети, тричі атаковано Миколаїв і передмістя реактивними системами залпового вогню "Смерч".

"Вкриваючи вогнем об’єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше – людські життя. На жаль є постраждалі", - наголосили в ЗСУ.

Одещину 7 травня атаковано 10 крилатими ракетами. 4 – в області, 6 – по самій Одесі. Є влучання в приватне підприємство з виготовлення меблів, у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд. Ще дві ракети знов нанесли ураження пошкодженої раніше злітно-посадкової смуги та у привід керування польотами Одеського аеропорту. 

"Напередодні значущого Дня пам’яті та примирення, закликаємо пам’ятати про заходи безпеки, не порушувати встановлених норм та обмежень комендантської години, уникати масових скупчень людей, бути пильними та впевненими в силах оборони.
Наша  сила в єдності! Перемога за нами!", - звернулись до українців.

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