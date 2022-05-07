Змієбаївка. Біля острову Зміїний український "Байрактар" знищив російський десантний катер типу "Серна"
Оперативне командування "Південь" Збройних Сил України у суботу, 7 травня 2022 року, продемонструвало відео знищення російської військової цілі
Подробиці командування наводить у себе на фейсбуці.
Йдеться про морське судно.
Захисники України знищили його на пристані біля тимчасово окупованого острову Зміїний.
Удар завдавався з повітря.
На цьому ж відео можна побачити й два влучних повітряних удари ЗСУ по інфраструктурі окупантів на острові.
Як стверджує, спираючись на даний запис, спеціалізоване війкьове видання Defense Express, вогонь вівся з Bayraktar TB2. Уражено ж було, на думку експертів, десантний катер росіян проекту 11770 "Серна" або 1176 "Акула".
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"Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення "Ласкаво просимо до пекла!", вражає. Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків...
Зміїний - не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах!
Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога!", - наголошує ОК "Південь".
- За останній час це вже не перше знищення українськими "байрактарами" великих російських катерів та встановленої загарбниками системи ППО на острові Зміїний.
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