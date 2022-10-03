Про це наголошує ОК "Південь" у фейсбуці.

"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі", - йдеться в повідомленні.

Українською авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Зазначається, що ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань.

"Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки", - додають в ОК "Південь".

Увечері 30 вересня на Херсонщині ЗСУ знищили гелікоптер Ка-52 вартістю близько $16 млн.

2 жовтня українські військові показали відео того, як знищили російський гелікоптер Ка-52 (Алігатор).

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