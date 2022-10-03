На Півдні ЗСУ знищили 40 окупантів, два танки й гелікоптер
Українські військові продовжують завдавати ударів по ворогу й техніці на Півдні. Знищено ще 40 російських солдатів, 2 танки та 7 одиниць іншої автобронетехніки
Про це наголошує ОК "Південь" у фейсбуці.
"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі", - йдеться в повідомленні.
Українською авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.
Зазначається, що ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань.
"Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки", - додають в ОК "Південь".
- Увечері 30 вересня на Херсонщині ЗСУ знищили гелікоптер Ка-52 вартістю близько $16 млн.
- 2 жовтня українські військові показали відео того, як знищили російський гелікоптер Ка-52 (Алігатор).
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе