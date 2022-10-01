ЗСУ на Херсонщині збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

Як зазначається, гелікоптер українські військові збили 30 вересня близько 21:30 в Бериславському районі Херсонської області.

Відзначимо, що "Алігатор" — одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні у ворога, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

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