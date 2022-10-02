Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Учорашні кадри збиття кацапського Ка-52", - наголосили в українському війську.

Увечері 30 вересня на Херсонщині ЗСУ знищили гелікоптер Ка-52 вартістю близько $16 млн.

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