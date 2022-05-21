На півночі Німеччини через торнадо зазнали поранень понад 40 людей та ще 100 опинились у пастці
На півночі Німеччини через потужний торнадо зазнали поранень понад 40 людей та ще 100 опинились у пастці через повалені дерева
Про це повідомляє DW із посиланням на владу Німеччини.
Торнадо пронісся через частину найбільш густонаселеної землі Німеччини – Півні́чний Рейн-Вестфалія.
За словами поліції, серед понад 40 постраждалих мінімум 10 мають серйозні ушкодження. У сусідньому місті Ліппштадт понад 100 людей тимчасово опинилися в пастці біля місцевого відкритого басейну, повалені дерева заблокували вихід.
Сотні будівель пошкоджені, велика кількість автомобілів знищені поламаними деревами, не втримався навіть шпиль однієї із місцевих церков.
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