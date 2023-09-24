На півострові вимолюють ППО: після удару по флоту РФ в Криму істерика, - Рефат Чубаров

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мешканці тимчасово окупованого Криму навіть прогнозують, що будуть нові атаки, а Керченський міст буде знесено", - зазначив Чубаров.

За його словами, в Севастополі вже немає жодної віри в систему російської ППО, але є намагання захиститися так званою іконою.

"Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що під час пожежі в штабі Чорноморського флоту все навколо згоріло. Він каже, що там була ікона з зображенням адмірала Ушакова, який зарахований російською православною церквою до "лику святих". І нібито рама дерев'яна згоріла, але полотно, на якій зображено адмірала ціле. Він хоче 15 жовтня провести хресну ходу по всіх населених пунктах Севастополя", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу.