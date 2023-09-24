На півострові вимолюють ППО: після удару по флоту РФ в Криму істерика, - Рефат Чубаров
Після удару по штабу Чорноморського флоту росіян на півострові істерика. Люди з проросійською позицією починають ставити вимоги до влади стосовно систем ППО, що дуже дивно для путінського режиму
Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Мешканці тимчасово окупованого Криму навіть прогнозують, що будуть нові атаки, а Керченський міст буде знесено", - зазначив Чубаров.
За його словами, в Севастополі вже немає жодної віри в систему російської ППО, але є намагання захиститися так званою іконою.
"Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що під час пожежі в штабі Чорноморського флоту все навколо згоріло. Він каже, що там була ікона з зображенням адмірала Ушакова, який зарахований російською православною церквою до "лику святих". І нібито рама дерев'яна згоріла, але полотно, на якій зображено адмірала ціле. Він хоче 15 жовтня провести хресну ходу по всіх населених пунктах Севастополя", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
- Нагадаємо,14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".
- Увечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент пролунали вибухи. Загарбницька влада повідомляла про роботу російської ППО.
- 20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.
- у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи: у Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
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Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що у штабі ЧФ РФ зберігалися документи під грифом "Секретно".
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