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На польсько-українському кордоні досі заблоковані 3 пункти пропуску вантажівок, - ДПСУ

25 грудня, 2023 понедiлок
20:33
Економіка Новини Західної України

У ДПСУ заявили, що 3 напрямки на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими - це Ягодин - Дорогуськ, Краківець - Корчова, Рава-Руська - Гребенне"

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами 24 грудня після 9 ранку був розблокований пункт пропуску "Шегині", який з 27 листопада блокувався.

"І за минулу добу ми відмітили що кількість транспорту який перетнув кордон значно зросла. Натомість три напрямки залишаються заблоковані - це "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", - заявив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що через пункт пропуску "Краківець" певний рух вантажних авто ще відбувається, проте пункт "Ягодин - Дорогуськ" майже повністю заблоковано. При припускній спроможності в 1500 авто щодоби наразі там проїздить менше ніж 150.

"Станом на ранок сьогодні в черзі на цих трьох пунктах 3400 вантажівки, також є черга на "Шегині" - близько 700 вантажівок. Але це через те що довгий час кордон блокується", - наголосив він.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Світ
Польща
ЄС
Держприкордонслужба
Блокування кордону
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