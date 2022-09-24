На Полтавщині 24 вересня відбудуться навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У Миргородській громаді Полтавщини 24 вересня проведуть навчальні стрільби, тому місцевих попередили про звуки пострілів
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"24 вересня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
- 23 вересня в Полтавській, Щербанівській і Лохвицькій громадах Полтавщини 23 вересня провели навчальні стрільби.
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