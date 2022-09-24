Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"24 вересня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

23 вересня в Полтавській, Щербанівській і Лохвицькій громадах Полтавщини 23 вересня провели навчальні стрільби.

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