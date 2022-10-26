На Полтавщині 26 жовтня триватимуть військові навчання: лунатимуть вибухи та постріли
На Полтавщині 26 жовтня проведуть тактичні начання та стрільби, тому місцевих попередили про постріли й вибухи
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
Увечері на території Піщанської та Градизької громад триватимуть тактичні навчання. У Полтавській ОТГ проведуть навчальні стрільби.
В ОВА закликали мешканців Полтавщини не панікувати, якщо лунатимуть постріли чи вибухи.
- 21 жовтня на Полтавщині провели навчальні стрільби й технічний підрив.
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