Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"27 жовтня на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Усе буде Україна!" - наголосив він.

Очільник ОВА додав у телеграмі, що стрільби відбудуться й у Комишнянській ОТГ. Також звуки пострілів можуть чути мешканці Миргородської громади.

26 жовтня на Полтавщині провели тактичні начання та навчальні стрільби.

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