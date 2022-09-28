Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"28 вересня на території Гадяцької, Комишнянської, Сенчанської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби. 29 вересня стрільби продовжать у Гадяцькій громаді. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Усе буде Україна", - наголосив він.

26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводили навчальні стрільби.

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