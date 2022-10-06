На Полтавщині 6–9 вересня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У трьох громадах Полтавщини 6–9 вересня триватимуть навчальні стрільби, місцевих попередили про постріли
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"6 жовтня на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - наголосив він.
Пізніше Дмитро Лунін написав у телеграмі, що від 6 до 9 жовтня навчальні стрільби проведуть і в Миргородській громаді.
- 5 жовтня на Полтавщині провели навчальні стрільби та контрольований підрив, тому лунатимуть постріли й вибухи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.18
Купівля 40.18Продаж 41.05
-
EUR
Купівля 39.08Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе