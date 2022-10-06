Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"6 жовтня на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - наголосив він.

Пізніше Дмитро Лунін написав у телеграмі, що від 6 до 9 жовтня навчальні стрільби проведуть і в Миргородській громаді.

5 жовтня на Полтавщині провели навчальні стрільби та контрольований підрив, тому лунатимуть постріли й вибухи.

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