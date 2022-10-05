Жителів Полтавщини попередили про навчальні стрільби та контрольований підрив 5 жовтня
На Полтавщині 5 жовтня проведуть навчальні стрільби та контрольований підрив, тому лунатимуть постріли й вибухи
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"5 жовтня на території Полтавської, Піщанської та Градизької громад проводитимуть навчальні стрільби. Також на одному з гранітних кар'єрів у Кременчуцькій ТГ відбудеться контрольований плановий вибух. Якщо почуєте звуки пострілів і вибух, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
О 10:03 Дмитро Лунін додав, що протягом найближчих двох годин у Полтавському районі працюватимуть вибухотехніки, тому пролунає шість вибухів.
- 1 жовтня тривали навчальні стрільби в Лубенській і Полтавській громадах Полтавщини.
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