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Жителів Полтавщини попередили про навчальні стрільби та контрольований підрив 5 жовтня

5 жовтня, 2022 середа
10:16
Суспільство навчальні стрільби

На Полтавщині 5 жовтня проведуть навчальні стрільби та контрольований підрив, тому лунатимуть постріли й вибухи

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"5 жовтня на території Полтавської, Піщанської та Градизької громад  проводитимуть навчальні стрільби. Також на одному з гранітних кар'єрів у Кременчуцькій ТГ відбудеться контрольований плановий вибух. Якщо почуєте звуки пострілів і вибух, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

О 10:03 Дмитро Лунін додав, що протягом найближчих двох годин у Полтавському районі працюватимуть вибухотехніки, тому пролунає шість вибухів.

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