На Полтавщині буде чути звуки вибухів: проводитимуть навчальні стрільби
Сьогодні на території Полтавської області буде чути звуки вибухів і пострілів. На території регіону проводитимуть навчальні стрільби
Про це інформує в телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"18 листопада на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби", - пише Лунін.
Повідомляється, що можливо буде чути звуки пострілів чи вибухів.
Очільник області просить зберігати спокій.
- Крім того, піротехніки ДСНС проводять роботи по розмінуванню деокупованих територій Херсонської області.
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