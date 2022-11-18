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На Полтавщині буде чути звуки вибухів: проводитимуть навчальні стрільби

18 листопада, 2022 п'ятниця
10:15
Суспільство навчальні стрільби

Сьогодні на території Полтавської області буде чути звуки вибухів і пострілів. На території регіону проводитимуть навчальні стрільби

Про це інформує в телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"18 листопада на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби", - пише Лунін.

Повідомляється, що можливо буде чути звуки пострілів чи вибухів.

Очільник області просить зберігати спокій.

  • Крім того, піротехніки ДСНС проводять роботи по розмінуванню деокупованих територій Херсонської області. 

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