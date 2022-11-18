На Полтавщині буде чути звуки вибухів: проводитимуть навчальні стрільби

Про це інформує в телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"18 листопада на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби", - пише Лунін.

Повідомляється, що можливо буде чути звуки пострілів чи вибухів.

Очільник області просить зберігати спокій.