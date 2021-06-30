На Полтавщині Citroen збив на переході жінку з 4-річною дівчинкою: дитина загинула

Про це передає поліція.

ДТП сталася 30 червня, приблизно о 11:00 у селі Абазівка, на 324-му кілометрі автодороги Київ – Харків.

Відтак, водій автомобіля Citroen, житель Полтавського району, скоїв наїзд на жінку та 4-річну дівчинку. Вони переходили дорогу по пішохідному переходу.

У результаті аварії дитина отримала тяжкі травми. Її госпіталізували у місцеву дитячу лікарню, однак там дівчинка приблизно о 12:00 померла. Жінка, яка разом із дитиною переходила дорогу, також отримала тілесні ушкодження та перебуває в міській лікарні Полтави.

Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Правоохоронці затримали водія Citroen. Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.





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