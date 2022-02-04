На Полтавщині двом депутатам повідомили про підозру у вимаганні понад $39 тис. у місцевої жительки

Про це повідомляє прес-центр Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, депутати, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали у жительки Полтавщини понад 39 тис. доларів США. Вона начебто придбала викрадене насіння соняшника у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.



"Встановлено, що у грудні 2021 та січні 2022 року, депутати, створюючи сумнівні боргові зобов’язання колишнім працівникам товариства та застосовуючи фізичну силу, отримали від них 80 тис грн. Крім цього, вони одержали свідоцтво про реєстрацію автомобіля "Daewoo Lanos", ключі від цього транспортного засобу. А одного з чоловіків змусили написати боргову розписку на 700 тис грн", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що наразі ухвалами Октябрського районного суду Полтави депутатам обрано запобіжні заходи у виді нічного домашнього арешту. Не погоджуючись із такими рішеннями суду, Полтавська окружна прокуратура готує апеляційні скарги.



Слідчі та процесуальні дії тривають.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb