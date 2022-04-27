На Полтавщині планують освоювати свердловину, очільник ОВА попередив мешканців про задимлення 27 квітня
27-28 квітні на Полтавщині Нафтогазвидобування планує освоювати свердловину, тому впродовж 6-8 годин буде невелике задимлення
Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"27-28 квітня у громадах, що неподалік Полтави, Нафтогазвидобування планує розпочати освоєння свердловини", - попередив він.
Унаслідок горіння газоконденсатної суміші та решток бурового розчину протягом 6-8 годин буде невелике задимлення. Дмитро Лунін закликав людей не хвилюватися, адже роботи триватимуть лише вдень.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.96
Купівля 30.96Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 34.2
- Актуальне
- Важливе