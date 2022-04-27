На Полтавщині планують освоювати свердловину, очільник ОВА попередив мешканців про задимлення 27 квітня

Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



"27-28 квітня у громадах, що неподалік Полтави, Нафтогазвидобування планує розпочати освоєння свердловини", - попередив він.



Унаслідок горіння газоконденсатної суміші та решток бурового розчину протягом 6-8 годин буде невелике задимлення. Дмитро Лунін закликав людей не хвилюватися, адже роботи триватимуть лише вдень.

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