На Полтавщині поліція затримала злочинну групу, яка “вибивала” гроші для депутата

Про це йдеться на сайті Національної поліції.



Слідчі поліції встановили, що у жовтні цього року до 31-річного “кримінального авторитета” звернувся місцевий бізнесмен, аби той допоміг йому “покарати своїх кривдників”. Чоловік хотів отримати гроші від місцевих жителів, з якими він мав конфлікт.



Зазначається, що “смотрящий” та його чотири спільники погрозами змусили місцевого жителя, який мав конфлікт з депутатом, віддати їм $8 тис. Під час передачі коштів зловмисники надягли на голову чоловіка пакет, силою заштовхали до автомобіля та відвезли до приміщення, де били його та примушували віддати ще певну суму. Коли потерпілий відмовився, учасники угруповання відібрали його автомобіль і вивезли чоловіка за межі міста.



Потерпілий звернувся до поліції, яка встановила осіб, причетних до злочину. 10 листопада в місті Умань на Черкащині поліція затримала “смотрящого” та одного з учасників угруповання. Ще одного - в Полтаві - затримали оперативники карного розшуку обласної поліції та департаменту стратегічних розслідувань.



Лідеру угруповання та трьом учасникам поліція повідомила про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).



“Кримінальному авторитету” повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) КК України, а депутатові, який звернувся до угруповання - за ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу).



Тепер поліція шукає ще двох підозрюваних.

Нагадаємо, у середу, 10 листопада, слідчі Державного бюро розслідувань затримали депутата Херсонської обласної ради, який вимагав у власника рекламного агентства 300 тис. грн за збільшення ціни на LED-екран, який мала купити облрада.