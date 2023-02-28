На Полтавщині з 1 березня частково відновлять вуличне освітлення
У Полтавській області з початком весни частково відновлять вуличне освітлення й дозволять бізнесу використовувати підсвітку зовнішньої реклами
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Освітлення вмикатимуть передусім на аварійно небезпечних ділянках доріг, пішохідних переходах і перехрестях у межах населених пунктів. Воно працюватиме до початку комендантської години. При цьому освітлення вимикатимуть під час повітряних тривог.
"Крім того, пішли назустріч бізнесу й дозволили використовувати підсвітку зовнішньої реклами", - написав Лунін.
- Раніше вуличне освітлення поновили на Київщині.
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