На Полтавщині з 1 березня частково відновлять вуличне освітлення

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Освітлення вмикатимуть передусім на аварійно небезпечних ділянках доріг, пішохідних переходах і перехрестях у межах населених пунктів. Воно працюватиме до початку комендантської години. При цьому освітлення вимикатимуть під час повітряних тривог.



"Крім того, пішли назустріч бізнесу й дозволили використовувати підсвітку зовнішньої реклами", - написав Лунін.