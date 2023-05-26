На Полтавщині забезпечили інтернетом 100% шкільних укриттів

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"100% укриттів у школах Полтавщини відтепер забезпечені інтернетом. Сьогодні передали роутери ще для 366 закладів у 54 громадах. Завдяки цим девайсам вдасться охопити всі укриття мережею інтернет у закладах загальної середньої освіти", - написав Лунін.

Зазначено також, що сьогодні передали 14 комутаторів правоохоронцям Полтавської області. Пристрої використовуватимуть для модернізації систем відеонагляду в семи територіальних підрозділах Нацполіції.