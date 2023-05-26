На Полтавщині забезпечили інтернетом 100% шкільних укриттів
Сьогодні, 26 травня, роутери отримали ще 366 закладів у 54 громадах Полтавщини. Таким чином учні зможуть залишатися на зв'язку навіть під час повітряних тривог
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"100% укриттів у школах Полтавщини відтепер забезпечені інтернетом. Сьогодні передали роутери ще для 366 закладів у 54 громадах. Завдяки цим девайсам вдасться охопити всі укриття мережею інтернет у закладах загальної середньої освіти", - написав Лунін.
Зазначено також, що сьогодні передали 14 комутаторів правоохоронцям Полтавської області. Пристрої використовуватимуть для модернізації систем відеонагляду в семи територіальних підрозділах Нацполіції.
- Суд узяв під варту очільницю Полтавського райсуду, яку підозрюють у передачі даних ворогу. Зловмисниця виконувала завдання кураторів і передавала дані про українських військових на Донеччині, надавала РФ інформацію про проукраїнських працівників правосуддя.
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