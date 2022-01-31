На Полтавщині затримали двох депутатів, які з погрозами вимагали у жінки $39 тис. за неіснуючий борг

Про це Венедіктова написала у Facebook.



"За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм $39 тис. як розрахунок за, м'яко кажучи, сумнівні боргові зобов'язання", - повідомила генпрокурорка.



Вона також зазначила, що один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом у Полтавській області.



За інформацією Венедіктової, 31 січня депутати отримали кошти, які вимагали у жінки. Після цього їх затримали правоохоронці. На цей момент відбуваються слідчі дії та проводяться обшуки.



Нагадаємо, 31 січня Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.