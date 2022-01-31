На Полтавщині затримали двох депутатів, які з погрозами вимагали у жінки $39 тис. за неіснуючий борг
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що у понеділок, 31 січня, затримано голову фракції "Довіра" в Полтавській обласній раді та його брата, депутата Миргородської районної ради, які вимагали у жінки неіснуючий борг
Про це Венедіктова написала у Facebook.
"За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм $39 тис. як розрахунок за, м'яко кажучи, сумнівні боргові зобов'язання", - повідомила генпрокурорка.
Вона також зазначила, що один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом у Полтавській області.
За інформацією Венедіктової, 31 січня депутати отримали кошти, які вимагали у жінки. Після цього їх затримали правоохоронці. На цей момент відбуваються слідчі дії та проводяться обшуки.
- Нагадаємо, 31 січня Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
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