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На Полтавщині ЗСУ збили російську ракету

11 березня, 2022 п'ятниця
13:42

У небі над Полтавською областю ЗСУ збили ракету військ РФ

Про це написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Facebook.

"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні!", - написав Лунін.

Також він опублікував фотографію збитої ракети.

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ракета
Полтавська область
ЗСУ
вторгнення в Україну
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