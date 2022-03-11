На Полтавщині ЗСУ збили російську ракету
У небі над Полтавською областю ЗСУ збили ракету військ РФ
Про це написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Facebook.
"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні!", - написав Лунін.
Також він опублікував фотографію збитої ракети.
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