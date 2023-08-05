На порталі Дія тимчасово не працюватимуть деякі послуги. Подробиці
На порталі сервісу державних послуг онлайн "Дія" від 5 до 7 серпня не працюватимуть декілька послуг: у реєстрі актів цивільного стану триватимуть технічні роботи
Про це інформує пресслужба Дії.
"У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі Дія будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка (7.08)", - йдеться у повідомленні.
Тимчасово не працюватимуть сервіси:
- заява про шлюб;
- єМалятко;
- дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.
У пресслужбі Дії наголосили, що у понеділок, 7 серпня, всі послуги працюватимуть у звичному режимі.
- У середу, 2 серпня, у сервісі державних послуг онлайн "Дія" повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг щодо зміни місця проживання. Тепер для зміни місця проживання достатньо зробити декілька кліків у Дії й статус у реєстрі змінюється автоматично.
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