Про це інформує пресслужба Дії.

"У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі Дія будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка (7.08)", - йдеться у повідомленні.

Тимчасово не працюватимуть сервіси:

заява про шлюб;

єМалятко;

дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.

У пресслужбі Дії наголосили, що у понеділок, 7 серпня, всі послуги працюватимуть у звичному режимі.