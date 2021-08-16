На Прикарпатті перекинулась пожежна автівка: травмувались шість рятувальників

Про це пердає пресслужба ДСНС.

"16 серпня, близько 9:00, під час слідування на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Р-21 "Долина - Хуст" в смт. Вигода Калуського району перекинувся пожежний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Так, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі. Постраждалих доставлено на обстеження в КНП "Долинська БПЛ". Причини та обставини ДТП з'ясовуються.

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