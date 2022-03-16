На прохання Марини Порошенко громада з Тюрингії передала три карети швидкої допомоги для військового шпиталя у Києві

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".



"Хочу подякувати вам за надану допомогу. Передайте подяку і нашій спільноті за кордоном. Це дасть можливість нам вчасно евакуювати наших хворих - травмованих і поранених наших військовослужбовців. І хочу запевнити, що ця техніка буде використовуватися за призначенням. Я переконаний в тому, що ми переможемо. І якнайшвидше будемо намагатися повернути наших поранених до строю, щоб вони боронили нашу державу, наш народ", - говорить начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Анатолій Казмірчук.



"Хочу скористатися цією можливістю для того, щоб подякувати Німеччині, Тюрингії, Ерфурту за те, що передали за зверненням Марини три швидких допомоги на користь наших героїв", - сказав Петро Порошенко.



"Я як Голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я соціальної політики міста Києва, звернулася з листом до них, щоби вони нам надали машини швидкої допомоги, які ми у свою чергу спрямували у військовий шпиталь Києва. Дякую всім волонтерам, всім благодійникам, які долучилися до того, щоб дуже оперативно їх доставити до Києва. І вчора депутати з "Європейської Солідарності" їх переганяли зі Львова до Києва також. Тобто кожен вніс свою частинку", - пояснила Марина Порошенко.



"Щиро дякую Василю Вітенку та всім українцям Німеччини, а також моїй колежанці по фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Дінарі Габубіллаєвій за цю важливу для нашої країни допомогу", - зазначає пані Марина.



"Ми постійно поруч. Ми будемо реагувати і надалі на всі необхідні виклики, щоби наша медична служба була забезпечена всім необхідним. І я вам дуже дякую, нашим лікарям, що ви рятуєте наших захисників, що ви даєте їм необхідну кваліфіковану медичну допомогу, ставите їх на ноги. Я думаю, що такими спільними зусиллями ми обов’язково переможемо", - наголосила Марина Порошенко.