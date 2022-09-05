На "референдумах" можна "отримати" міжнародну фінансову допомогу, а Маріуполь "почав відновлюватися" після "звірства українських бойовиків і азовців": РФ поширює нові фейки
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 5 вересня
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України у телеграмі.
Фейк: Посол з особливих доручень МЗС Росії Володимир Чуров заявив, що нібито під час проведення референдумів жителі тимчасово окупованих територій України мають право звернутися по допомогу, зокрема і фінансову, до Росії, інших країн та міжнародних організацій.
Маніпуляція: Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні (Австрія, - ред.) Михайло Ульянов заявив: "цілком недоречно намагатися обґрунтувати відповідні політично (не комерційно) мотивовані рішення, ставлячи під сумнів надійність Росії як постачальника енергоресурсів".
Дезінформація: Пропагандистські російські ЗМІ повідомили, що "звільнення" Маріуполя дісталося кровопролитними боями, численними руйнуваннями, і буцімто через чотири місяці місто почало відновлюватися, оскільки всі пережиті жахи залишилися в минулому. За словами російських пропагандистів, у Маріуполі є "очевидці", які згадують "звірства, що вчиняли українські бойовики та азовці, прикриваючись мирними громадянами".
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