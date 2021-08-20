На репетиції параду до Дня Незалежності у Києві показали турецький безпілотник Bayraktar
У Києві на репетиції параду до 24 серпня показали турецький безпілотник Bayraktar
Відео з літаком оприлюднив нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.У п'ятницю, 20 серпня, в Києві під час другої репетиції військового параду до Дня Незалежності показали турецький безпілотник Bayraktar.
- Нагадаємо, Міноборони повідомляло, що на військовому параді будуть присутні безпілотники Bayraktar.
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