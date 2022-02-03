На Рівненщині сталася ДТП за участі пасажирського потяга та вантажівки: постраждав машиніст потягу

Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.



"О 01:58 надїйшло повідомлення, що в м. Дубно по вул. Мостова, на регульованому залізнично-дорожньому переїзді, трапилася ДТП за участю пасажирського потяга сполученням "Київ - Івано-Франківськ" та вантажного автомобіля SCANIA", - йдеться у повідомлені.



За даними рятувальників, постраждалого машиніста деблокували за допомогою спецінструмента.



"Медики вкололи йому знеболююче, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 метрів несли чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Наразі потерпілий перебуває в лікарні, його стан оцінюють медики", - додали у прес-центрі.



Крім того, внаслідок ДТП пошкоджено локомотив потяга та причіп вантажівки.



Потерпілих серед пасажирів потяга не має. Усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

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