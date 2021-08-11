На Рівненщині у 80% хворих на коронавірус підтвердили штам "Дельта"

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

"Динаміка захворювання COVID-19 у Рівненській області збільшується. Тільки за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%", - повідомив головний санлікар області Роман Сафонов.

За його словами, "Дельта" штам, який зараз домінує в регіоні, дуже активний і швидко поширюється.

"Зараз 80% хворих COVID-19 заражені цим штамом. Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію", - наголосив Сафонов.

Нагадаємо, перші два випадки інфікування штамом коронавірусу "Дельта" виявили в Чернігові.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb