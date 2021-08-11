На Рівненщині у 80% хворих на коронавірус підтвердили штам "Дельта"
Штам коронавірусу "Дельта" виявили у 80% хворих у Рівненській області
Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.
"Динаміка захворювання COVID-19 у Рівненській області збільшується. Тільки за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%", - повідомив головний санлікар області Роман Сафонов.
За його словами, "Дельта" штам, який зараз домінує в регіоні, дуже активний і швидко поширюється.
"Зараз 80% хворих COVID-19 заражені цим штамом. Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію", - наголосив Сафонов.
- Нагадаємо, перші два випадки інфікування штамом коронавірусу "Дельта" виявили в Чернігові.
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