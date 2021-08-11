У Чернігові виявили два випадки штаму коронавірусу "Дельта"

Про це повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако в Facebook.

"COVID-19 нікуди не зник. Новини про штам "Дельта" вже не такі далекі - сьогодні в Чернігові зафіксували перші два випадки", - зазначив він.



За його словами, цей штам більш заразний та 2,26 разів частіше призводить до госпіталізації і в 1,45 раза частіше - до реанімації.

"Всі вакцини, що використовуються в Чернігові - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac – це якісні медпрепарати, що довели свою ефективність у державах, які вже накрила "Дельта", - додали у міськраді.

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області виявили 10 випадків "Дельта"-штаму.

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