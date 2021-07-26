Відкачували пальне із тепловозів: на Рівненщині викрили службових осіб "Укрзалізниці"

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.



За даними слідства, група службовців вранці та ввечері відкачувала із маневрових тепловозів пальне. У такий спосіб привласнювалось від 15 до 30 тонн щомісячно, які працівники реалізовували. За результатами проведених негласних слідчих дій, у формі контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупівлі, у них придбано 200 літрів викраденого пального.



Зазначається, що правоохоронці затримали п'ятьох службових осіб підприємства в порядку ст. 208 КПК України під час розкрадання паливно-мастильних матеріалів. Наразі затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.



"Проведено понад 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях підприємства та за місцем проживання службових осіб. Вилучено понад 1400 літрів дизельного палива, каністри із залишками пального, засоби для його відкачування, п'ять автомобілів, які використовувались для перевезення викраденого пального, мобільні телефони, грошові кошти в різній валюті, банківські картки, чорнові записи", - йдеться у повідомленні.



Там додають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Рівненське районне управління поліції Головного управління Нацполіції в Рівненській області, оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань у Рівненській області ДСР Нацполіції України при взаємодії з Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця".

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