На Рівненщині зіткнулись пасажирський автобус, бензовоз і легковик, загинули 16 людей

Про це передає пресслужба МВС.



Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району.









Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб. Наразі відомо про шістьох травмованих.









Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю.







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