На Рівненщині зіткнулись пасажирський автобус, бензовоз і легковик, загинули 16 людей
Неподалік села Ситне, що на Рівненщині, зіткнулись автобус із пасажирами, легковик та бензовоз. Загинули щонайменше 16 людей
Про це передає пресслужба МВС.
Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району.
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