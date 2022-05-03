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На Рівненщині зіткнулись пасажирський автобус, бензовоз і легковик, загинули 16 людей

3 травня, 2022 вiвторок
21:55
Кримінал Аварія Рівненщина

Неподалік села Ситне, що на Рівненщині, зіткнулись автобус із пасажирами, легковик та бензовоз. Загинули щонайменше 16 людей

Про це передає пресслужба МВС.

Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району. 

 



Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб. Наразі відомо про шістьох травмованих.

 


Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю.

 


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