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На Різдво Туск звернувся до своїх опонентів: "Я уважно прислухатимуся до того, що ви казатимете"

24 грудня, 2023 неділя
14:14
Світ Дональд Туск

Новопризначений очільник уряду Республіки Польща Дональд Туск виступив з різдвяним зверненням

Його текст оприлюднено на офіційному сайті польського прем'єра.

"Позаду нас гарячі місяці політичного перелому. Ми пережили, мабуть, найемоційнішу виборчу кампанію в новітній історії Польщі. Я спілкувався з багатьма із вас безпосередньо на сотнях зустрічей по всій Польщі. Для вас - учасників маршів і зустрічей зі мною, зміна, яка відбулася на виборах - це радість та здійснення сподівань. Ви, напевно, з гарним настроєм готуєтеся до Святвечора", - звернувся він передусім до своїх прихильників, до тих хто на парламентських виборах голосував за ліберальну "Громадянську коаліцію".

Разом з тим, Дональд Туск запевнив політичних противників, які відтепер перейшли в опозицію, в тому, що дослухатиметься їхніх порад і зауважень.

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"Сьогодні я також хочу звернутися до тих, хто не хотів цих змін і кого це бентежить. Я поважаю ваші погляди та ваші занепокоєння. Я переконуватиму вас у своїй правоті, але перш за все я уважно прислухатимуся до того, що ви казатимете", - запевнив Туск.

"Моє основне завдання полягає в тому, щоб кожен із вас, незалежно від того, чи є ви прихильниками уряду, чи його категоричними опонентами, почувався в Польщі безпечно та як вдома. Нехай у суспільному та особистому житті знову будуть присутні правда, довіра та взаємна доброта", - наголосив Дональд Туск.

  • У середу, 13 грудня, Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі.

Польща
Різдво
Дональд Туск
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