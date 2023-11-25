"На російський імперіалізм треба відповісти силою": спікер парламенту Фінляндії виступив українською мовою у Верховній Раді

Про це пише Еспресо.

За словами фінського спікера, Росія не поважає ні міжнародне право, ні свої зобов'язання. Вона не цінує життя ні своїх людей, ні чужих. Росія вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето на їх існування.

"Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою", - сказав Юссі Халла-Ахо.

Він також додав, що катування українських військових пробудили у Фінляндії "болючі спогади власного історичного досвіду з нашим східним сусідом".

"Великим розчаруванням було те, що попри весь наївний оптимізм після "Холодної війни" ментальність характеру російської держави не змінилася", - сказав спікер парламенту Фінляндії.