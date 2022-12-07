На російському аеродромі "Енгельс" оголосили повітряну тривогу
Ввечері 6 грудня звуки сирени пролунали на території аеродрому в Енгельсі Саратовської області
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Повітряну тривогу оголосили на території аеродрому у Саратовській області, де вже раніше прогриміли вибухи.
"Сирена була на території військової частини. Громадянській інфраструктурі нічого не загрожує", – заявив перший заступник голови Енгельського району Євген Шпольський.
Читайте також: Удар по Енгельсу можна порівняти з потопленням крейсера "Москва", - головред Defense Express Катков
- 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області.
- Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення.
- За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним.
- Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.
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