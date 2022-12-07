Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Повітряну тривогу оголосили на території аеродрому у Саратовській області, де вже раніше прогриміли вибухи.

"Сирена була на території військової частини. Громадянській інфраструктурі нічого не загрожує", – заявив перший заступник голови Енгельського району Євген Шпольський.

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5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області.

Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення.

За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним.

Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

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