На російському фондовому ринку стався найбільший обвал з березня 2021 року

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.



Так, 18 січня індекс московської біржі до закриття торгів опустився на 6,5%, в іншому значенні - до позначки 3 тисячі 328 пунктів.



Індекс РТС (основним індикатором фондового ринку Росії), впав на 7,29%, або до 1 тис. 367 пунктів. Востаннє значення індексу РТС було нижчим за 1 тис. 400 пунктів у лютому 2021 року.



Видання зазнчає, що акції найбільших російських компаній "Газпрому", "Сбера" (бренд "Сбербанка России" - Ред.) та "Яндекса" також впали в середньому на 10%.



На думку аналітиків та експертів, акції дешевшають через геополітичну напруженість, зокрема, ситуацію на російсько-українському кордоні, де Москва накопичила війська.

Нагадаємо, 23 грудня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.

Він також заявив, що українському військовому командуванню і владі слід враховувати можливості РФ збільшувати особовий склад війська проти України до майже 1 млн солдатів.