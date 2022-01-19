На російському фондовому ринку стався найбільший обвал з березня 2021 року
На російському фондовому ринку стався найбільший обвал з березня минулого року - експерти пов'язкують це з накопиченням військ на російсько-українському кордоні
Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.
Так, 18 січня індекс московської біржі до закриття торгів опустився на 6,5%, в іншому значенні - до позначки 3 тисячі 328 пунктів.
Індекс РТС (основним індикатором фондового ринку Росії), впав на 7,29%, або до 1 тис. 367 пунктів. Востаннє значення індексу РТС було нижчим за 1 тис. 400 пунктів у лютому 2021 року.
Видання зазнчає, що акції найбільших російських компаній "Газпрому", "Сбера" (бренд "Сбербанка России" - Ред.) та "Яндекса" також впали в середньому на 10%.
На думку аналітиків та експертів, акції дешевшають через геополітичну напруженість, зокрема, ситуацію на російсько-українському кордоні, де Москва накопичила війська.
- Нагадаємо, 23 грудня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.
- Він також заявив, що українському військовому командуванню і владі слід враховувати можливості РФ збільшувати особовий склад війська проти України до майже 1 млн солдатів.
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