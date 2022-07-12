“Рішенням робочої групи, створеної наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2022 № 521 з метою оновлення змісту навчальних програм із зарубіжної літератури для 6-9 класів (2017), 10-11 класів (2017, рівень стандарту), 10-11 класів (2017, рівень профільний) закладів загальної середньої освіти ухвалено оновити зміст навчальних програм, замінивши твори російських та білоруських письменників на твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів/учениць. Також рекомендовано авторам модельних програм із зарубіжної літератури внести відповідні зміни щодо російського і білоруського контенту.

Однак у засобах масової інформації почала з'являтися інформація, зокрема з посиланням на інтерв'ю Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, що рішення про виключення зі шкільних програм російських та білоруських авторів буде надалі опрацьовуватися у Міністерстві.

Будь-яких зволікань із прийняттям остаточного рішення з питань оновлення навчальних програм із зарубіжної літератури не може бути!

Рішення, напрацьовані фахівцями робочої групи, є обґрунтовані й результатом тривалих обговорень ще з початку повномасштабної військової агресії російської федерації. Будь-які дискусії з цього питання недоречні. Українське суспільство позитивно сприйняло те, що творам росіян та білорусів немає місця в українських школах. Їхнє виключення зі шкільних програм — це ще один суттєвий крок на шляху відриву від російської культури, в ярмі якої Україна перебувала кілька століть.

Під час воєнних дій, спричинених рф, українські діти є найбільш вразливою категорією населення, вони зазнали значних психологічних і фізичних травм. Цілком зрозуміло, що до завершення війни в Україні немає необхідного контексту для адекватного сприйняття творів російських письменників, як і будь-чого російського, адже діти знаходяться або в укриттях, або далеко від домівки, або в шоковому стані тощо. Мистецтво не може бути додатковим подразником для нестабільної дитячої психіки, яка до того ж перебуває в умовах стресу. Мистецтво не може викликати додатковий біль і страждання, яких і так багато перенесли українські діти під час війни.

Тому вимагаємо негайно, не зволікаючи, замінити у шкільних програмах твори російських та білоруських письменників на інші зарубіжні твори” - йдеться у петиції.

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