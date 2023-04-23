На секондхенді у США давньоримський бюст продали за 35 доларів

Про це пише CNN.

2000-річний римський бюст придбала американка Лора Янг за $34,99 у 2018 році. Після перебування в Німеччині під час Другої світової війни він опинився на полицях благодійного магазину Goodwill в Техасі.

Погруддя було позичено з Мюнхенської гліптотеки до Музею мистецтв Сан-Антоніо на минулий рік, а наступного місяця його повернуть до Німеччини.

Досліджуючи походження погруддя минулого року, Лора Янг звернулася до аукціону Sotheby's, який підтвердив, що погруддю близько 2000 років.

Особа з погруддя ще не встановлена, але команда Музею мистецтв Сан-Антоніо повідомила CNN, що вважає його схожим на римського воєначальника Секста Помпея.

Спочатку бюст знаходився в копії будинку в Помпеях, також відомої як Помпеянум, і був перенесений до сховища перед тим, як будівля була зруйнована під час війни.

Вважається, що приблизно в 1950-х роках американський солдат викрав бюст і привіз його до США, і саме так він опинився в комісійному магазині і в руках американки.