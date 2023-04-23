На секондхенді у США давньоримський бюст продали за 35 доларів
Американка Лора Янг за $34,99 придбала 2000-річний римський бюст у благодійному магазині Goodwill, наступного місяця погруддя повернуть до Німеччини
Про це пише CNN.
2000-річний римський бюст придбала американка Лора Янг за $34,99 у 2018 році. Після перебування в Німеччині під час Другої світової війни він опинився на полицях благодійного магазину Goodwill в Техасі.
Погруддя було позичено з Мюнхенської гліптотеки до Музею мистецтв Сан-Антоніо на минулий рік, а наступного місяця його повернуть до Німеччини.
Досліджуючи походження погруддя минулого року, Лора Янг звернулася до аукціону Sotheby's, який підтвердив, що погруддю близько 2000 років.
Особа з погруддя ще не встановлена, але команда Музею мистецтв Сан-Антоніо повідомила CNN, що вважає його схожим на римського воєначальника Секста Помпея.
Спочатку бюст знаходився в копії будинку в Помпеях, також відомої як Помпеянум, і був перенесений до сховища перед тим, як будівля була зруйнована під час війни.
Вважається, що приблизно в 1950-х роках американський солдат викрав бюст і привіз його до США, і саме так він опинився в комісійному магазині і в руках американки.
- Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур, створених як частина храму Парфенон в Афінах: мармур століттями перебував у папській колекції та музеях Ватикану.
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