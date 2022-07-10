На Сєверодонецьк росіяни скинули кількість боєприпасів еквівалентну атомній бомбі, - заступник командира "Легіону Свободи"

Про це заявив у ефірі Еспресо боєць Нацгвардії, заступник командира "Легіону Свободи" Володимир Назаренко.

"Переламний момент наступив ще місяць назад - я оцінюю так. Ворог здатний наступати тільки в одній точці, сконцентрувавши всю артилерію, яка в нього є і тактикою знищеної землі. Він в еквіваленті на Сєверодонецьк кинув одну атомну бомбу, якщо поміряти ту кількість боєприпасів, яка була випущена", - сказав він.

За словами Назаренка, ворога довго не вистачить римати наступ таким чином.

"Він може в одній точці так робити. Я сподіваюся, що українські чоловіки зараз використовують цей час на полігонах та тренувальних базах, для того, щоб максимально навчитися, підготуватися і нові батальйонні частини зараз готові вирушати, отримувати наказ. А наказ дуже простий - Херсон, Запоріжжя, Харків - тиснути ворога, знищувати його нашою високоточною артилерією, яку нам дали західні союзники", - сказав боєць.

На його думку, ЗСУ зможуть далекобійною артилерією знищувати російські війська, яких після паузи кидатимуть у бій.

"HIMARS - це більше зброя стримування, або далекобійна зброя. Постійно знищуються багато цілей ворога, боєприпаси, склади, бронетехніка, жива сила піхоти. Навіть, якщо ворог почне якісь перекидання частин - відвід на злагодження та оперативну паузу, то коли він буде знову їх заводити, то половину з цих частин буде знищена далекобійною артилерією", - підсумував військовий.