На Скадовському напрямку зафіксовано прибуття свіжомобілізованих росіян, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На нашому напрямку тримаємо вогневий контроль, але окупанти потроху намагаються проводити певну ротацію. На Скадовському напрямку зафіксовано прибуття так званих свіжомобілізованих росіян. На півдні вони проходять додаткову підготовку. Їх спрямовують сюди, щоб вони поступово адаптувалися до бойових дій. Потім їх перекидають на схід, де загарбникам потрібно підкріплення", - зауважила Гуменюк.

За словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь", ворог зазнає значних втрат на лінії фронту.

"Ми бачимо, що росіяни перекидають невеликі партії особового складу, але мобілізовані їм вже потрібні. Тому, що ворог зазнає втрат. Недаремно заповнені неспеціалізовані медичні заклади, які перетворені на військові госпіталі. Підтягування важкого озброєння не зафіксовано", - додала Гуменюк.