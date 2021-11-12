На сході Афганістану в мечеті стався вибух: постраждало 15 людей
Внаслідок вибуху в мечеті на сході Афганістану загинуло троє, ще 12 - поранені
Про це повідомляє Al Jazeera.
12 листопада приблизно о 13:30 за місцевим часом у мечеті під час молитви вибухнула бомба, напередодні розміщена всередині будівлі. Це сталося у провінції Нангархар на сході Афганістану.
Вибух підтвердили представники Талібану та місцеві жителі.
Як повідомив виданню місцевий лікар, внаслідок трагедії загинуло троє, ще 12 - поранені.
Відподальність за атаку поки що не визнала жодна організація.
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