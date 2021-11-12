На сході Афганістану в мечеті стався вибух: постраждало 15 людей

Про це повідомляє Al Jazeera.



12 листопада приблизно о 13:30 за місцевим часом у мечеті під час молитви вибухнула бомба, напередодні розміщена всередині будівлі. Це сталося у провінції Нангархар на сході Афганістану.



Вибух підтвердили представники Талібану та місцеві жителі.



Як повідомив виданню місцевий лікар, внаслідок трагедії загинуло троє, ще 12 - поранені.



Відподальність за атаку поки що не визнала жодна організація.

У жовтні в Афганістані смертник-суніт підірвав мечеть шиїтів - загинули 46 осіб, поранення дістали 143. Відповідальність за вибух узяла на себе "Ісламська держава".

3 листопада бойовики здійснили атаку на найбільший військовий госпіталь, внаслідок чого загинули 25 осіб.

6 листопада на півночі Афганістану розстріляли 29-річну захисницю прав жінок Фрозан Сафі.