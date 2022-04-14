На Сході почали з’являтися перші російські війська, які залишили Північ України, - CNN

Про це заявив у четвер високопоставлений представник оборони США, повідомляє CNN.

"Вони вже мають значну кількість сил в регіоні, - сказав чиновник. - Ми оцінюємо, що всередині самої України є 65 оперативних батальйонно-тактичних груп і вони перебувають у східних і південних частинах України. За межами південної та східної України оперативних БТГ дійсно немає... Вони спробують доставити додаткові БТГ протягом найближчих днів".

Чиновник також зазначив, що мова йде про декілька підрозділів, які залишили північну Україну та райони на північ від Києва протягом останніх тижнів, щоб повернутися до Росії та Білорусі для поповнення та підкріплення перед тим, як відправитися на Донбас.

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