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На Сході України захисники відбили 7 атак ворога

28 травня, 2022 субота
21:49
війна з Росією На фото український захисник та військове озброєння

28 травня окупанти обстріляли 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. У зоні ООС українські захисники відбили 7 атак ворога. На 3 локаціях ще тривають бої

Про це повідомила пресслужба угруповання Об’єднаних сил. 

Ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем вздовж усієї лінії оборони. Також завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

"Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів: 14 житлових будинків, коксохімічний завод. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 1 танк;
  • 6 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

  • На Донецькому напрямку точаться бої. Основна мета РФ – оточити українські війська у районах Лисичанська і Сєверодонецька та вийти на адміністративний кордон Луганської області.

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